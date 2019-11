"O Portugal Rural é para afirmar e promover. Não aceitamos a desertificação de parte do território nacional, nem o esquecimento dos Portugueses que vivem no Mundo Rural. O Portugal Rural não pode ser o Portugal 'Coitadinho'. Não nos resignamos!". Começa assim o manifesto oficial da concentração agendada para hoje, dia 22 de novembro, às 15 horas, no Terreiro do Paço, em Lisboa.

"Pela promoção, defesa e valorização do Mundo Rural e das suas 'Gentes'. Afirmar bem alto, com o nosso natural orgulho, as nossas raízes, a nossa cultura e tradições, um modo de vida, de valores e princípios, com equilíbrios sociais e em harmonia com a natureza e as suas regras", pode ler-se.

A iniciativa nasceu no Facebook e reúne grupos ligados a diversas atividades rurais, como a agricultura, a pecuária, a caça, a pesca, a apicultura, a canicultura, a tauromaquia e a columbofilia.

Ao SAPO24, Luís Gusmão, um dos organizadores da concentração — "não é uma manifestação", reforça —, conta que está tudo a tomar caminho, para que todos se reúnam no Terreiro do Paço. "Chegam à 14h para estar tudo pronto por volta das 15h".

"Os autocarros já estão em andamento. Vêm de todos os pontos do país: autocarros do Algarve, do Alto Minho, de Trás-os-Montes, da Beira Baixa, do Alentejo. E também vêm por meios próprios", explica.

Então e o mau tempo? "A chuva não impede nada, vai tudo continuar com muita força", afirma convicto. "S. Pedro é do mundo rural e, se estivermos atentos, o boletim meteorológico para Lisboa só dá mais chuva até ao meio-dia", diz bem-disposto.