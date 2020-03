“Às vezes dizemos apenas ‘bom dia’, sem apertar as mãos”, por conta do novo coronavírus, disse à Lusa, Manuel Weta, líder da aldeia de Zembe, que tenta agora transmitir as medidas que ouve pelo rádio, de casa em casa, uma vez que reuniões coletivas foram limitadas.

As novas medidas, incluindo a observação da distância recomendada pelas autoridades de saúde em todo mundo para prevenir a transmissão do novo coronavírus, continuam a ser desafiadas pelas condições sociais do local.

Até pronunciar de forma correta o nome da doença é um desafio.

A aldeia, com quintais dispersos e minúsculas palhotas de argila e capim, com pouca ventilação, tem os residentes reunidos no único riacho para lavar os utensílios domésticos, a roupa e tomar banho, sem observar distâncias.

O único centro de saúde local não tem aparelhos de medição de temperatura, nem ventiladores, e os pacientes fazem filas compactas, com dezenas de pessoas, que lavam mãos em água misturada com cloro, à chegada, num balde improvisado na entrada do recinto.

O mesmo acontece no mercado local.

“Nas casas estamos a dizer que todas as manhãs é preciso lavar as mãos. Mesmo as crianças de férias não podem andar de qualquer maneira ou sair daqui para outras províncias”, explica Manuel Weta, adiantando ter sido disponibilizada uma ‘linha verde’ do hospital distrital para ligações telefónicas em caso de emergência.