Se está a ler este texto, é muito provável que esteja próximo de ter que renovar a sua carta de condução. É uma inevitabilidade na vida de qualquer condutor: mais tarde ou mais cedo, vai acabar por acontecer.

No entanto, para a renovação ser validada pelo IMT, o atestado médico é imprescindível, uma vez que é o documento que vai comprovar que um condutor está apto. E se antigamente era comum, por exemplo, ter que ir a uma escola de condução resolver a situação, hoje em dia a pode ficar resolvida de forma simples e sem sair de casa.

Como? É aqui que entra o Dr.Online, que trata de tudo por si e o vai ajudar a revalidar ou substituir a carta de uma maneira muito simples.

Requisitos de idade para a renovação da carta de condução em Portugal Já não é aos 50 anos nem na data que está na sua carta de condução. Agora, como salienta o IMT, a carta deve ser revalidada de acordo com as idades indicadas neste quadro e nesta tabela. Um quadro-resumo do que precisa de saber: Veículos ligeiros e motociclos Até aos 50 anos: não necessita de renovação

50-60: a cada 10 anos

60-70 : de cinco em cinco anos

Mais de 70 anos: de dois em dois anos Veículos pesados e de passageiros

A renovação começa mais cedo e é mais frequente. Condições especiais

O médico pode considerar que devido ao seu estado de saúde, é melhor que a renovação do seu atestado seja feita com mais frequência.

O que precisa de fazer, passo a passo

O Dr.Online é um site que fornece atendimento médico online e é uma forma rápida e económica de revalidar ou substituir a sua carta de condução. Para isso, só tem de:



Visitar o site do Dr.Online e agendar uma consulta médica por vídeo no dia e hora que lhe for mais conveniente;

Ter a videoconsulta a partir do dispositivo da sua preferência (pode ser no computador, tablet ou telemóvel);

Durante a videoconsulta, um dos médicos de clínica geral da plataforma vai falar consigo e vai avaliar o seu historial clínico para perceber o seu estado de saúde, num processo inteiramente conduzido online. E caso o médico considere ser necessário, pode ser que tenha de fazer mais alguns exames ou uma avaliação clínica por um outro médico, de outra especialidade. Porquê? Apenas para ter a certeza que faz uma avaliação completa, tal como aconteceria numa consulta com o seu médico de família no centro de saúde.

Mas, se tudo estiver bem, e o médico considerar que estão reunidas todas as condições para voltar à estrada e continuar a fazer a sua vida normal, vai receber um atestado médico eletrónico no seu e-mail a confirmar o diagnóstico logo a seguir à consulta.

Desta forma, pode fazer de imediato o pedido de revalidação ou substituição de carta de condução no site IMT Online. Caso tenha dúvidas na submissão do documento, o Dr.Online dispõe de um serviço de apoio ao cliente que o ajudará nos passos a seguir.

Para o caso de estar a pensar fazer a renovação de forma presencial: estes atestados médicos eletrónicos são passados pelo médico que o atendeu e transmitidos automaticamente ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, não havendo necessidade de ser apresentado, em papel, pelos condutores no ato da revalidação.

Quem é que o Dr.Online pode ajudar? Os condutores das categorias AM, B, B1, Be, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, Grupo 2 (Táxi, Uber), Tratores Agrícolas e quem: Pretende ou está a tirar a carta de condução;

Tem a sua carta prestes caducar ou já caducou;

É estrangeiro e pretende substituir a sua carta pela Portuguesa;

Necessitar de fazer um exame psicotécnico para a sua renovação (pode agendar neste link o seu exame presencial e a sua videoconsulta médica).

Porquê escolher a Dr.Online?

É fácil e rápido: Basta entrar no site, escolher a data e hora que lhe dá mais jeito e ter a consulta online.

Poupa tempo: Evita filas, burocracia e deslocações (podendo evitar custos associados). Em muitos casos, evita também preocupações com as faltas de trabalho.

Conveniência: Pode obter o seu atestado a partir de casa, algo muito benéfico para quem vive em áreas remotas ou em áreas em que a rede de transportes públicos é limitada.

Confiança: O Dr. Online está devidamente reconhecido pelo ERS - Entidade Reguladora da Saúde e os médicos que o vão acompanhar durante a videoconsulta estão disponíveis para o ajudar.

Eficiência: A plataforma simplifica todo o processo, desde a consulta até à entrega do certificado.

Porque deve renovar a carta de condução

Seja por distração ou desconhecimento, muitos portugueses andam com a carta de condução caducada e, se apanhados, podem pagar uma multa que pode oscilar entre os 120 e 600 euros (e se o período for superior a cinco anos, arrisca-se mesmo a uma a pena de prisão dois anos).

Não entre em incumprimento. A renovação pode ser feita no online ou presencialmente. No mesmo no caso de ter a carta caducada, não se esqueça que esta ainda pode ser renovada. Se estiver caducada há menos de dois, por exemplo, basta pedir para renovar, pois é como se estivesse dentro do prazo.

A situação começa a piorar é depois, e de forma gradual. Se estiver numa situação em que deixou caducar a sua carta há mais de dois anos, mas não excede os cinco, vai ter de realizar “apenas” uma prova. Se já passou dos cinco anos, mas não ultrapassou os dez, então terá de fazer formação teórica e uma prova prática no IMT. Se caducou há mais de dez… já não há nada a fazer. Vai ter de ir novamente à “escola”.