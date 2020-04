João Alves, 64 anos, foi um dos reclusos libertados, ao abrigo das normas excecionais e de perdão de penas aplicadas à população prisional devido à pandemia da Covid-19.

Mal colocou um pé fora do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), deu dois passos, pousou um saco de plástico com a roupa amarrotada e levantou os braços. Em sinal de vitória e de alívio. Atravessou a estrada e dirigiu-se aos jornalistas que estavam, na tarde de ontem, do outro lado da rua, de plantão.

Cumpria uma pena de 66 dias. “Entrei a 12 de março. Disseram-me à hora do almoço, dia 12 [de abril], que iria sair hoje [ontem, 13 de abril]”, disse ao SAPO24. Mostra a prova que ainda não tinha lido. “Seja colocado imediatamente em liberdade”, lê, com as mãos trémulas, a carta da liberdade. Parou nesse ponto final. “Está aqui tudo, assinado por eles. Vou ler, ainda não tive tempo”, promete.

Foi multado por condução sob o efeito de álcool. “Tive um acidente, em 2015, em Viana do Castelo”, onde morava, nesse ano, na “casa de um amigo”. Veio para Lisboa, onde mora, ficou sem carta “durante 10 meses”, o processo arrastou-se, “não paguei a multa de 500 euros, não me apresentei em Tribunal e fui condenado por ausência”, explica João Alves.

Pormenoriza a detenção. “Fui à polícia nas Olaias [Lisboa] à procura, fui ao Campo da Justiça, ao IMT onde me disseram que tinha a carta caducada. Voltei às Olaias e já lá estava o mandato de captura. E ouvi: “o senhor está detido”, recorda, sem explicar o motivo que o levou a procurar a carta. “A carta é minha. Queria a carta. Eu, que até já não tenho carro, queria a carta, pois se é minha...”, repete.