Diário de um pai em casa. Dia 19

A hora mudou, mas no meu relógio de pulso, ainda permanece a antiga. Felizmente não está totalmente parado por falta de pilha, embora o ponteiro dos segundos permaneça nos 25s. Não me importava que as horas e os minutos parassem. Num tempo em que, por vezes, pareço não saber bem a hora certa, saberia, com certeza absoluta, que estaria pontual duas vezes ao dia.

Por falar em certezas, há uma, que tal como a mecânica de um relógio suíço, marca o meu dia-a-dia. A inevitável pergunta do meu filho de 6 anos. “Pai, que dia é hoje”. À resposta “3ª feira” é devolvida com um “obrigado, vou fazer um mortal”. Não fez. Limita-se a fazer o pino no sofá com pés atirados aos quadros. E ali permanece longos minutos a ver televisão.

Isto está a começar a bater. Aproxima-se o fim do prazo, não dos iogurtes comprados na véspera do país fechar (quatro filhos dão cabo de qualquer tentativa de açambarcamento), mas do confinamento que nos foi destinado.

Marcelo Rebelo de Sousa já refreou qualquer sonho que poderíamos ter tido. Já avisou “importa manter a pressão na mola”, depois de escutar o parecer científico de epidemiologistas. Vai tomar a decisão amanhã, quarta-feira. Preparados para mais 14 dias fechados em casa? Eu também não. Mas tem de ser.