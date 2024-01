Em 28 de dezembro, a Global Media (GMG) informou os trabalhadores de que não tinha condições para pagar os salários de dezembro, argumentando que a situação financeira era "extremamente grave".

Contactada pela Lusa, fonte oficial da administração confirmou o processamento dos salários do mês passado na rádio TSF.

A Lusa contactou trabalhadores da rádio que confirmaram o pagamento do vencimento, mas que ainda há quem não tenha recebido.

Para já, segundo as mesmas fontes, os trabalhadores do Jornal de Notícias (JN) e Diário de Notícias (DN) ainda não receberam.

A GMG pagou em 4 de janeiro o subsídio de refeição referente ao mês passado e os salários aos trabalhadores nos Açores.

Na sua audição parlamentar, em 9 de janeiro, o presidente executivo da GMG, José Paulo Fafe, disse ter "promessa" do fundo de transferência de dinheiro para pagar salários até início da próxima semana.

Em 6 de dezembro, em comunicado interno, a Comissão Executiva da GMG anunciou que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".