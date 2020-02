De acordo com o líder reeleito, num universo de 4.418 votantes, votaram 1.447 militantes, dos quais 1.155 a favor da lista apresentada (79,8% dos votos).

Salvador Malheiro, que lidera desde 2016 a distrital de Aveiro (a quarta maior em número de militantes sociais-democratas, depois de Porto, Lisboa e Braga), cumprirá nos próximos dois anos o seu terceiro e último mandato.

Questionado sobre as prioridades políticas, Salvador Malheiro disse à Lusa que o seu projeto terá “um alinhamento completo com a direção nacional e um grande enfoque nas autárquicas” de 2021.

“Onde somos poder queremos exercê-lo com moderação e onde não somos vamos fazer uma oposição séria e construtiva”, afirmou, apontando igualmente como preocupação “abrir o partido à sociedade civil” através do núcleo regional do Conselho Estratégico Nacional (CEN), órgão dinamizado pela direção de Rui Rio para atrair mais pessoas ao PSD e construir o programa político do partido.

Numa lista que assumiu como “de continuidade”, uma das novidades da equipa de Salvador Malheiro será ter como ‘vice’ Ricardo Sousa, que recentemente se candidatou à concelhia de Espinho - berço político de Luís Montenegro, que disputou com Rui Rio a liderança nacional do partido - tendo sido derrotado com cerca de 40% dos votos.

Nas recentes eleições diretas para a presidência do partido, em 18 de janeiro, Rui Rio obteve em Aveiro uma vitória expressiva sobre o candidato derrotado, Luís Montenegro, conquistando 59,5% dos votos nesta estrutura, acima da média nacional (53,2%).