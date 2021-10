Segundo a Câmara Municipal da Guarda, a programação do TMG para os últimos dois meses do ano será marcada por música, teatro e cinema.

No dia 05 de novembro, a fonte destaca “a reposição do concerto de Salvador Sobral que apresenta o álbum de originais ‘bpm'”, seguindo-se o espetáculo dos Criatura, “numa revisita à memória popular com inspiração na música tradicional”, no dia 13 de novembro.

O concerto de Fausto “Atrás dos Tempos Vêm Tempos”, apresenta-se no palco do grande auditório do TMG, no dia 27, integrando as comemorações do 822.º aniversário da cidade mais alta do país.

“Já em dezembro, no dia 08, é reposto o concerto de António Zambujo e a Orquestra Filarmonia das Beiras, no âmbito do Eixo Cultural A25, parceria dos municípios da Guarda, Viseu e Aveiro”, acrescenta a nota, que também evidencia um concerto dos The Lemon Lovers, que apresentam o seu novo disco, no café concerto, a 15 de dezembro.

Ainda na música, a última agenda do TMG para 2021 dá continuidade ao Síntese — Ciclo de Música Contemporânea da Guarda com dois concertos, um de Nuno Aroso (dia 04 de novembro) e outro do grupo homónimo do ciclo, que é também o organizador, Síntese — GMC (dia 20).

No teatro, “Hamlet Cancelado” de Vinícius Piedade, sobe ao palco do pequeno auditório do TMG no dia 11 de novembro.

Seguem-se “Através das Paredes” do TEatroensaio, nos dias 18 e 19 de novembro, e “Ignis”, a nova criação do Aquilo Teatro (Guarda), que é apresentado nos dias 17 e 18 de dezembro.

O cinema é destaque para as famílias, com os filmes de animação “O Dia Mais Curto” (Festival Curtas de Vila do Conde), no dia 11 de dezembro, numa iniciativa realizada no âmbito da atividade “Famílias ao Teatro”, organizada pelo Cineclube da Guarda.

A agenda também inclui a exibição dos filmes do realizador italiano Michelangelo Antonioni “A Noite” (dia 09 de novembro) e “O Eclipse” (dia 23).

A programação do Cineclube da Guarda fica completa com o filme “Transe”, da realizadora portuguesa Teresa Vilalaverde, que será exibido no dia 07 de dezembro, no âmbito do projeto de “Sensibilização em Tráfico de Seres Humanos”.

No âmbito do CID – Centro Internacional de Dramaturgia, a funcionar no TMG, a estrutura cultural teatral Mala Voadora apresentará, nos dias 13 e 14 de dezembro, “vários espetáculos e oficinas de formação, espetáculos e uma leitura teatral”, segundo a nota.

O café concerto também recebe, de 02 a 17 de dezembro, a exposição “Mercadoria Humana 4”, integrada no projeto de “Sensibilização em Tráfico de Seres Humanos”.