“É obvio, que a minha obsessão serviu para qualquer coisa”, disse Salvini numa conferência de imprensa, depois de ter presidido hoje a uma reunião anual das direções de todas as forças policiais.

“O declínio é de 80% num ano, reduzimos o número de mortos e desaparecidos e reduzimos o número de pedidos de asilo pendentes”, disse Salvini, adiantando que o que for poupado com o acolhimento dos estrangeiros será utilizado para “contratar 8.000 homens e mulheres para as forças policiais”.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, por sua vez, criticou hoje a “concentração obsessiva” de Salvini reduzindo-a à fórmula “‘portos fechados'”, numa carta aberta e contundente para com o ministro, que está em rutura com o chefe do Governo desencadeando uma crise política em Itália.

“Estou feliz com minha obsessão”, afirmou Salvini aos jornalistas, esclarecendo que recebeu os parabéns de diversos governos pelos seus esforços contra a “imigração ilegal”, nomeadamente, de Israel, Estados Unidos, Brasil e da Alemanha.

De acordo com o relatório anual do Ministério do Interior hoje divulgado, um total de 8.691 migrantes, incluindo 1.119 menores sozinhos, desembarcaram na costa italiana nos últimos doze meses (agosto de 2018 a julho de 2019), o que representa uma redução de 80% em relação a igual período anterior.