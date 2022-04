Magui Aravena, ex-companheira de Eduardo Salvio, acusa o jogador do Boca Junior de a ter atropelado com o carro depois de ela o ter encontrado no veículo com outra mulher. Na sequência da queixa, as autoridades argentinas estão à procura do jogador, conta o desportivo Olé, segundo fontes policiais.

Tudo terá acontecido durante a madrugada desta quinta-feira em Puerto Madero, um bairro de Buenos Aires. Segundo o que foi relatado à polícia, Magui Aravena dirigiu-se à janela do carro para conversar com Salvio tendo, de seguida, colocado-se à frente do veículo. Ainda de acordo com o relato, o jogador terá posto o carro em marcha, causando ferimentos à antiga mulher, obrigando mesmo a que esta tivesse sido transportada para o hospital de Argerich.

Segundo o Olé, Aravena sofreu um trauma de flexão no membro inferior direito.

Pelas 8h00 locais, as autoridades ainda não tinham conseguido localizar Salvio, formalmente acusado de “ferimentos no âmbito da violência de género”.

Toto Salvio envergou a camisola do SL Benfica durante oito temporadas. Depois de um primeiro empréstimo, em 2010/11, o extremo argentino viria a assinar pelo clube da Luz em 2012/13. De águia ao peito fez 266 jogos, marcou 62 golos, venceu cinco campeonatos, quatro Taças da Liga, duas Taças de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira. Regressou à Argentina em 2019/20, para envergar as cores do Boca Juniors, clube onde cumpre já a terceira época consecutiva.