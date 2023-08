De acordo com um porta-voz da Polícia Metropolitana citado pelo canal britânico SkyNews, a vítima sofreu uma "facada" no braço durante um incidente, que ocorreu às 10h00 desta terça-feira, no cruzamento da Great Russell Street com a Museum Street, na capital inglesa.

A vítima aguardava na fila para entrar no museu quando foi esfaqueada, segundo testemunhas. O canal avança ainda que esta terá sido levada para o hospital depois do ataque.

A polícia descreveu este ato como um incidente "isolado" e disse que "não há risco pendente" para o público. Não está a ser tratado como algo relacionado com terrorismo, sublinham.

De acordo com uma testemunha presente, citada pela agência de notícias PA news, a vítima tentou escapar e estava "sangue em todo o lado".

Outra testemunha, uma empresária local, ouviu a vítima "a gritar" e viu um rasto de sangue na rua após o ataque.

De acordo com a SkyNews, o agressor fugiu do local, mas foi rapidamente capturado pela polícia nas proximidades e foi preso. O museu já foi reaberto, apesar da polícia poder ainda estar no local durante o resto do dia.

O Museu Britânico é a terceira atração turística mais visitada do Reino Unido, com mais de quatro milhões de visitantes no ano passado.

Ao canal, um porta-voz do Museu Britânico disse que aumentou a segurança como precaução após o incidente.

"O museu foi fechado esta manhã devido a um incidente após um membro do público ter sido atacado nas proximidades", sublinha.

"A equipa de segurança do museu esteve no local até à chegada dos serviços de emergência", acrescentam.

"Os visitantes foram evacuados do museu por precaução e desejamos à vítima uma recuperação rápida e completa", diz por fim.