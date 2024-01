A chegada de Santana Lopes foi uma surpresa para os presentes, tendo o antigo primeiro-ministro entrado na sala com o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, e abraçado os presidentes do PSD e CDS-PP, Luís Montenegro e Nuno Melo, ao lado de quem se sentou, numa altura em que o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas tinha sido anunciado como o interveniente seguinte.

À Lusa, fonte partidária confirmou que Santana Lopes vai discursar na convenção da AD.

À entrada, o antigo líder do PSD explicou que estava na convenção para “transmitir o apoio” a esta coligação.