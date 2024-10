Os factos que levaram à detenção aconteceram no concelho de Santiago do Cacém, na madrugada do passado dia 8 de abril, quando um grupo de homens, entre os quais os três ontem detidos, tendo em vista a cobrança de uma dívida, deslocaram-se à zona de residência das vitimas e agrediram-nas, colocando-se depois em fuga.

Segundo comunicado da Polícia Judicária, "decorrente das violentas agressões, com recurso a objetos corto-contundentes, ferros e matracas, as vítimas permaneceram internadas em hospital durante vários dias".

No decurso das diligências realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da PJ, que conduziu a investigação, "foi possível efetuar a recolha de vários elementos de valor probatório, designadamente produto estupefaciente e armas brancas, idênticas às utilizadas para a consumação dos crimes", pode ler-se ainda no comunicado.

Os detidos com idades compreendidas entre os 24 e os 27 anos, serão presentes hoje a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.