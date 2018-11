Antes, durante a sua intervenção, Santos Silva já tinha abordado o tema do enquadramento legal e regulamentar que tem motivado vários bancos europeus e norte-americanos a reduzir ou mesmo sair do continente africano devido ao custo de 'compliance', ou seja, de implementação das regras, que foram 'apertadas' no seguimento da crise financeira mundial de 2008 e 2009.

Questionado sobre se existe uma duplicidade de critérios do Banco Central Europeu na aplicação das suas regras sobre a atividade bancária na Europa e em África, Santos Silva evitou usar a expressão, respondendo que "existe uma certa dificuldade de compreender que as regras são iguais para todos”.

"Seria um erro crasso que nós impuséssemos a retirada de instituições financeiras europeias de África, primeiro porque essa retirada enfraqueceria as condições em que projetos de investimento podem ser desenvolvidos em África e, em segundo lugar, porque, como a natureza, as finanças também têm horror ao vazio e se não estiverem lá instituições europeias, outras estarão", disse o ministro em declarações à Lusa e RTP, em Lisboa, à margem de uma conferência da Abreu Advogados sobre 'O lugar de África na política externa de Portugal'.

"Continuamos a dizer às autoridades bancárias europeias que é um enorme erro a política que estão a desenvolver, que passa por obrigarem as empresas a fazer uma desalavancagem do investimento financeiro em África, primeiro porque é assimétrico: as autoridades de supervisão dos bancos portugueses têm um interesse que não vemos em relação a outros bancos europeus que estão sujeitos à mesma lógica de regulação", disse o governante.

"Segundo, é um erro usar a mesma forma do sapato para pés diferentes", exemplificou, explicando: "É inteligente que haja um quadro regulatório firme, mas deve ser uma regulamentação e não uma limitação ou existência de constrangimentos”.

O chefe da diplomacia portuguesa continuou: “Em terceiro lugar é também um erro porque as instituições europeias continuem involuntariamente a persistir no erro que nós todos [europeus] estamos a tentar evitar que se continue a cometer, que é a Europa abandonar África à China, à Turquia, à Rússia e a outros países contra os quais não tenho nada, mas os africanos sentem-se mais próximos da Europa e não conseguem perceber por que razão a Europa não reciproca com eles".

Na conferência, Santos Silva passou em revista as principais vantagens de Portugal na relação com o continente africano, destacando a necessidade de haver uma "parceria entre iguais" e que a próxima presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, terá na relação com o continente africano uma das suas prioridades.