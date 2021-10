"O povo vai pronunciar-se", frisou o governante esta quarta-feira em entrevista à TVI no Jornal das 8, caso Marcelo Rebelo de Sousa decida avançar com a dissolução do parlamento e provocar eleições.

Seja qual for o resultado, Augusto Santos Silva é da opinião de que "todos os partidos" vão aceitar o resultado das eleições. E, no caso do PS, caso não consiga a maioria, terá de encontrar "uma maneira para governar". Ou seja, é feita uma avaliação dos partidos e vão sendo escrutinadas "alternativas possíveis".

"Se o Presidente da República decidir convocar eleições, dissolvendo o Parlamento, o povo vai-se pronunciar, dizendo quem é que quer liderar o Governo e há três possibilidades: ou a direita faz a maioria, ou Partido Socialista tem maioria absoluta ou consegue fazer maioria com o PAN, ou há uma circunstância estruturalmente parecida com a atual", afirmou o ministro no Jornal das 8.