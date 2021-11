“O embaixador António Sampaio da Nóvoa foi escolhido por proposta do Governo na sequência da nossa eleição para o Conselho Executivo da UNESCO, foi vice-presidente do Conselho Executivo durante dois anos deste mandato. […] Considero que o mandato foi absolutamente excecional, aliás, não esperava outra coisa”, disse Augusto Santos Silva, à margem da Assembleia Geral da UNESCO, que decorre em Paris.

Augusto Santos Silva destacou o papel de António Sampaio da Nóvoa em vários momentos-chave de Portugal na Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), como a oficialização do dia 05 de maio como dia mundial da Língua Portuguesa, tendo o antigo reitor da Universidade de Lisboa também coordenado o Relatório sobre o Futuro da Educação, apresentado hoje em Paris, e ainda a diretiva sobre Ciência Aberta.

Segundo o chefe da diplomacia, é também graças a António Sampaio da Nóvoa que Portugal vai integrar o comité diretor do novo mecanismo de cooperação internacional para apoiar a concretização do objetivo 4 do desenvolvimento sustentável, que visa garantir uma educação de qualidade em todo o Mundo.

“É uma autoridade mundial em matéria de educação e a isso dedicou toda a sua carreira universitária, quer como investigador, quer como professor, quer como dirigente universitário”, reforçou Augusto Santos Silva.

A missão de António Sampaio da Nóvoa termina no final do mês de novembro, devido a ter atingido o limite de idade para estas funções, e o nome da sua sucessora já foi entregue ao Presidente da República para aprovação.

“A nomeação dos embaixadores é (competência) do Presidente da República, sob proposta do Governo, portanto caberá ao Presidente da República divulgar, se o entender e quando o entender”, indicou o ministro, dizendo apenas que a próxima embaixadora será uma mulher.

Sendo assim, Portugal terá pela segunda vez uma embaixadora junto da UNESCO, já que Maria de Lourdes Pintasilgo foi a primeira embaixadora de Portugal nesta organização, tendo representado Portugal entre 1975 e 1979.