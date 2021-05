O recinto do Santuário de Fátima atingiu a ocupação limite por volta das 20h30, confirmou ao SAPO24 fonte oficial.

A peregrinação internacional de maio ao Santuário de Fátima, que hoje começa, é presidida por D. José Tolentino Mendonça, bibliotecário e arquivista do Vaticano.

A peregrinação, 104 anos depois dos acontecimentos na Cova da Iria, começa às 21:30 com a recitação do terço, seguida da procissão das velas e celebração da palavra.

Na quinta-feira, às 09:00 é recitado o terço, realizando-se depois a missa, que inclui uma palavra dirigida aos doentes, com as celebrações a terminarem com a procissão do adeus.

As celebrações deste 12 e 13 de maio têm um limite de 7.500 pessoas, um ano depois de, pela primeira vez na história do templo, as celebrações terem decorrido sem fiéis devido à pandemia de covid-19.