Numa informação disponibilizada no seu ‘site’, o santuário refere que “transmitirá diariamente três missas – às 11:00, 12:30 e 15:00 – e dois momentos de oração do Terço – às 18:30 e 21:30 -, a partir da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, numa parceria com a TV Canção Nova Portugal”.

“Estas cinco celebrações poderão ser seguidas em www.fatima.pt, através do Facebook e canal youtube do santuário, bem como do MEOKanal, posição 707070″, adianta o templo mariano.

Numa mensagem dirigida aos peregrinos, o reitor do Santuário de Fátima, no concelho de Ourém (Santarém), reconhece que a decisão é “dolorosa, mas necessária, tendo em conta a situação pandémica” que o país atravessa.

“Sabemos que não é o mesmo estarmos fisicamente presentes ou poder acompanhar a transmissão, mas essa é a forma possível que temos agora de participar e, por isso, queremos estar presentes convosco a atravessar este momento difícil”, afirma o padre Carlos Cabecinhas.

Para o reitor do santuário, este é um momento em que é preciso reforçar a esperança.

“Vivemos momentos dramáticos, mas sabemos que os não vivemos sozinhos. Sabemos que Deus não nos abandona. Sabemos que podemos contar com a proteção materna de Maria”, salienta o sacerdote.

Carlos Cabecinhas anuncia ainda que, em cada dia, no santuário, se vai rezar pelo fim da pandemia e pelas vítimas diretas e indiretas, “mas também pelos cuidadores, os médicos, enfermeiros, auxiliares, todo o conjunto de pessoal de saúde, os bombeiros, os voluntários e os familiares que cuidam de outros familiares doentes”.

Na mesma informação, o santuário acrescenta que, à semelhança do anterior confinamento, e enquanto vigorarem as medidas previstas no estado de emergência, todos os espaços de acolhimento de peregrinos — informações e espaços museológicos e comerciais — estão fechados.

A Conferência Episcopal Portugal (CEP) anunciou hoje a suspensão das missas, a partir de sábado, bem como catequeses e outras atividades pastorais que impliquem contacto, face à situação pandémica que o país está a viver.

“Tendo consciência da extrema gravidade da situação pandémica que estamos a viver no nosso país, consideramos que é um imperativo moral para todos os cidadãos, e particularmente para os cristãos, ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação”, refere a CEP em comunicado.

O concelho de Ourém regista desde o início da pandemia, em março do ano passado, 1.821 casos de covid-19, mantendo-se 660 ativos, de acordo com a informação publicada no ‘site’ da Câmara de Ourém em 15 de janeiro.

No mesmo período, recuperaram da doença 1.135 pessoas, tendo ocorrido 26 óbitos.