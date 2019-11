Ao contrário do México, cujas Josefinas prediletas são sapatilhas, em Hong Kong o ‘best seller’ são as sabrinas, onde a escolha é entre mais de 100 modelos, desde o Black Lisbon, Paris, Safari, Rainha de Copas, Moscovo, Opium, Show Girl, até ao mais recente, o Burel Couture Black, com um material oriundo da Serra da Estrela que é “sustentável, português, termorregulável e confortável”, descreve Maria Cunha.

Na Europa, Portugal é o país melhor posicionado no ‘ranking’ dos que mais compram a marca que já ganhou recomendações de revistas de moda consagradas como a Vogue, Elle ou Grazia, mas o Reino Unido vem logo a seguir, bem como a Suíça e Alemanha, contou a fundadora, referindo que os EUA são outro país importante para as exportações da marca 'made in' Portugal, visto que absorve atualmente “20% da produção total”.

A marca Josefinas, que entrou no mercado mundial em 2013, não pretende criar lojas físicas. O plano para o futuro é continuar a desenvolver os eventos ‘pop-up’ de um dia em Portugal e avançar para a internacionalização desses ‘pop up’ em 2020, revelou.

“Queremos avançar com a internacionalização das ‘pop up’”, acrescentou, recordando que já o fizeram em Londres (Reino/Unido) e querem continuar essa experiência.

Além de desenvolver o negócio dos sapatos, a marca portuguesa associou-se recentemente à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e vai lançar no próximo dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, um modelo de sabrinas pretas e brancas especialmente concebidas para chamar a atenção para o problema social da violência contra o género feminino.

“Não bater” ou “Não envergonhar” são algumas das mensagens que vão estar escritas nas tradicionais etiquetas colocadas no vestuário que por norma têm informação sobre a composição têxtil.

O negócio das sabrinas feitas à mão por costureiras e sapateiros do Norte de Portugal entrega uma parte da receita à organização humanitária “Women for Women International (WfWI)”, para ajudar mulheres em perigo. A WfWI dá o apoio necessário às mulheres para abrirem um negócio próprio ou para terem formação e aprenderem uma profissão.

As Josefinas nasceram em homenagem à mulher e avó de nome Josefina, que acompanhava Filipa Júlio, uma das fundadoras da marca, nos passeios que dava pelas ruas da cidade do Porto.