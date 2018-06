Os festejos do São João, celebrados na próxima noite de sábado e no domingo vão ser precedidos de aguaceiros, trovoadas e granizo, mas também de temperaturas até 35 graus, disse hoje à Lusa fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No entanto, uma previsão “especial para o São João” no 'site' do IPMA aponta para que no sábado e no domingo haja uma diminuição das condições de instabilidade e uma pequena subida da temperatura máxima. “As ocorrências de aguaceiros podem registar-se já hoje a norte do país, acompanhadas por trovoadas e poderá cair até granizo”, disse fonte IPMA, acrescentando que, numa previsão “especial para o S. João” e que é válida até às 23:59 de dia 24, estão previstos períodos de “muita nebulosidade, existindo condições para ocorrência de aguaceiros e trovoadas”. Para os próximos dias e até domingo, o estado do tempo no continente será influenciado pela ação conjunta de um anticiclone localizado sobre a região dos Açores, por uma depressão sobre o interior da Península Ibérica, e nos níveis altos da troposfera, e por uma depressão centrada a oeste-sudoeste do território”. A partir de hoje e até domingo as previsões apontam para céu com períodos de muita nebulosidade, existindo condições para ocorrência de aguaceiros e trovoadas, mais prováveis e frequentes a partir de hoje, em especial nas regiões Norte e Centro, onde poderão ser localmente fortes e sob a forma de granizo. “O vento será fraco, sendo moderado a forte do quadrante leste nas terras altas”, acrescenta o IPMA. As temperaturas mínimas deverão rondar entre 16 e 21 graus centígrados (ºC) e estima-se que as temperaturas máximas devem variar entre 28 e 35ºC, sendo ligeiramente inferiores na faixa costeira, entre 25 e 28ºC.