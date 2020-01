Foi lançado esta semana o Projeto 100 Oportunidades que reune uma lista de 100 jovens especialistas em várias áreas de conhecimento e áreas de atuação e que se propõe com isso trazer novos atores ao espaço público, nomeadamente através dos media.

"O debate público em Portugal funciona em circuito fechado. Nos espaços nobres onde tradicionalmente ocorre, como a televisão, a rádio e os jornais, os comentadores residentes, frequentemente políticos e jornalistas com mais de 50 anos, falam do que sabem e do que não sabem. O confronto de posições distintas esgota-se, com frequência, na oposição entre comentadores de partidos ou clubes distintos, com posições conhecidas, previsíveis e por vezes pouco informadas. Mas Portugal tem gerações qualificadíssimas nos mais variados sectores. E o debate de ideias não se esgota, não se pode esgotar, no choque entre políticos de cores diferentes. No entanto, estes jovens qualificados são convidados poucas vezes e sobretudo para debater na qualidade de jovens, nunca na qualidade de especialistas, de participantes, de interessados", pode ler-se no manifesto.

A lista publicada é da responsabilidade dos Global Shapers, promotores do Projeto 100 Oportunidades que lista assim "100 jovens com credenciais e experiência sobre os mais variados tópicos, e com disponibilidade para falar sobre eles" e "escolhidos pelo seu percurso, recomendados por especialistas nas suas áreas, independentemente das suas afiliações ou ideologias, com um foco absoluto na sua capacidade de acrescentar conteúdo e conhecimento, de enriquecer o espaço público".

"A comunicação social dá poucas oportunidades a caras novas: a desculpa é de que não as conhece nem sabe onde elas estão. Os Global Shapers decidiram acabar com estas desculpas através do Projeto 100 Oportunidades", dizem os promotores.

A rematar, sintetizam assim o que pretendem: "A nossa missão simples: deixar um desafio público aos donos do microfone."

O projeto tem como embaixadores alguns nomes com presença regular no espaço de media (ou parte dos próprios media) como Fernando Alvim, Rui Maria Pêgo e Afonso Reis Cabral, numa lista alargada que inclui o comissário europeu Carlos Moedas, vários rostos ligados ao empreendedorismo, caso de Cristina Fonseca (ex-talkdesk, atual sócia da Indico Partners), Miguel Santo Amaro (Uniplaces) ou João Romão (Get Social), á ciência, educação, justiça, economia, desporto e sustentabilidade.

A intenção tinha sido anunciada há quase um ano, por ocasião dos 45 anos do 25 de Abril, num debate promovido pelo programa da RTP "Prós e Contras". Na altura, João Marecos, advogado e um dos fundadores da página Os Truques da Imprensa Portuguesa, criticou a forma como os media encaram a participação dos jovens na sociedade, convidando-os, em regra, para falar na condição de jovens e não pelas áreas de conhecimento ou de atuação onde estão envolvidos.

Ficou a promessa de criar uma “uma lista pública com nomes de jovens sub-30 especialistas em várias áreas”. Essa lista foi agora divulgada num site constituído para o efeito, o 100 oportunidades cujo manifesto tem como assinatura "100 oportunidades para acabar com as desculpas".