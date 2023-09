Segundo o IPMA, as duas ilhas do grupo Oriental do arquipélago açoriano vão estar sob aviso amarelo entre as 21:00 locais (22:00 em Lisboa) de hoje e as 12:00 locais (13:00 em Lisboa) de quinta-feira, devido às previsões de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.

De acordo com o aviso meteorológico, “a passagem da depressão Ex-Margot, a sul do arquipélago, com um sistema frontal associado deverá provocar um agravamento do estado do tempo nas ilhas do grupo Oriental”.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.