A informação foi adiantada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado, que explica que o agravamento do estado do tempo no grupo oriental dos Açores está associado à depressão ex-ciclone tropical Paulete.

Para estes casos, a Proteção Civil aconselha a limpeza dos sistemas de drenagem e recomenda à população que evite circular sem necessidade.

O aviso amarelo é emitido em casos de "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica", explica o IPMA.

É o segundo menos grave de uma escala de quatro cores, que passa pelo verde, amarelo, laranja e vermelho, numa ordem crescente de gravidade.