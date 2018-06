De acordo com a responsável da entidade que representa, em Lisboa, os naturais do município deslocados na capital, há jovens em Pedrógão Grande a optar por alternativas de vida “com vontade de fazerem coisas novas”, como por exemplo projetos agroflorestais, “uma ligação entre a agricultura e a floresta”.

“Nós temos uma população envelhecida e não é só no interior. Portugal tem uma população envelhecida, por isso não bastam aquelas medidas de trazer funcionários públicos para aqui. Temos mesmo de trazer pessoas, sejam refugiados, sejam migrantes, seja o que for, nós precisamos de pessoas aqui”, disse à agência Lusa Maria Teresa Silva.

Pata tal, defende “novas formas de política, apoios e uma gestão concertada”, mas desconfia que “não é possível” cumprir a meta de cinco anos hoje defendida, num artigo de opinião no jornal Público, pelo Presidente da República para resolver as desigualdades entre o litoral e o interior.

“Em tão curto espaço de tempo não é possível. Eu sei que as pessoas estão a plantar eucaliptos, neste momento, nesse tão curto espaço de tempo não é possível, porque tem de haver não só a consciencialização, como o apoio aos pequenos proprietários”, sustentou.

“O problema do eucalipto não é só porque ele é rentável a curto prazo. É porque a gente planta o eucalipto e cinco anos depois vem cortá-lo, mas ele não precisa de pessoas cá, porque não há cá pessoas”, adiantou.

A Casa do Concelho de Pedrógão Grande promoveu hoje, naquele município, a segunda reunião com cerca de 30 associações e coletividades do concelho, destinada a identificar os problemas com que se debatem e discutir propostas e eventuais soluções.

Maria Teresa Silva admitiu que o próprio associativismo vive hoje uma época “complicada”, depois de anos “habituado a apoios do Estado, quer central quer local”: “Neste momento podemos dizer que as próprias associações estão a renascer”, enfatizou, aludindo, igualmente, à entidade a que preside há cerca de dois anos, que estava “moribunda”.

A Casa do Concelho quer assumir-se como um “chapéu-de-chuva” das associações, que possa acolher todas, e admite vir a ser uma espécie de “ponta-de-lança” em Lisboa no diálogo com entidades públicas e privadas.

As chamas que deflagraram em 17 de junho de 2017 no município de Pedrógão Grande, no interior do distrito de Leiria, e que alastraram a concelhos vizinhos, fizeram 66 mortos e 253 feridos, atingiram cerca de meio milhar de casas e quase 50 empresas, e devastaram 53 mil hectares de território, 20 mil hectares dos quais de floresta.