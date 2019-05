“Ao final de sete dias de intensas operações de busca para localizar os nove desaparecidos depois do naufrágio ocorrido a 25 de abril, perto da ilha do Príncipe, o navio patrulha ‘Zaire’, da Marinha portuguesa, suspendeu hoje as atividades ainda em curso”, precisa o EMGFA, em comunicado.

O navio “Amfitriti”, que fazia a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, uma viagem que dura entre seis e oito horas, naufragou no passado dia 25 de abril perto da ilha do Príncipe com 64 passageiros e oito tripulantes a bordo, bem como 212 toneladas de carga.

Segundo as autoridades locais, o acidente causou a morte de oito pessoas, quatro das quais crianças, e nove desaparecidos, tendo sido resgatadas 55 pessoas com vida.

O EMGFA adianta que o presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cardoso Cassandra, transmitiu hoje de manhã ao comandante do navio patrulha português "Zaire"’ “o profundo agradecimento pelo esforço desenvolvido por Portugal, através da Marinha, em apoiar São Tomé e Príncipe após esta tragédia”.

Segundo o Estado-Maior General das Forças Armadas, a ondulação forte que se fez sentir durante os últimos dias provocou o embate violento do navio naufragado contra as rochas do ilhéu da Tinhosa Grande, o que provocou o afastamento do navio da sua posição inicial.

As operações de mergulho para localização da embarcação junto à última posição conhecida (junto à escarpa do ilhéu) mantiveram-se interruptas desde então, indica o EMGFA.