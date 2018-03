“Temos de saber dosear a problemática sem entrar na liberdade de cada um e começar pela sensibilização. Se não for um sucesso, temos de pensar noutro tipo de medidas, que podem passar pela definição de requisitos para o exercício da profissão”, afirmou, em declarações à Lusa, o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares.

Alexandre Lourenço dá inclusivamente o exemplo da Organização Mundial de Saúde (OMS), “que não contrata profissionais que fumem”, admitindo que, se a campanha geral de sensibilização não funcionar, se exija que para exercer funções nalguns locais os profissionais tenham de cumprir determinados requisitos.

“Este é um problema que também se verifica com a vacina da gripe, em que a taxa de vacinação é muito inferior à do Programa Nacional de Vacinação”, afirmou Alexandre Lourenço, sublinhando: “O problema é que as pessoas [profissionais de saúde] se colocam numa situação de risco muito grande”.

O presidente da associação dos administradores hospitalares falava a propósito do surto de sarampo no norte do país, com 21 casos confirmados, 19 dos quais em profissionais de saúde e alguns não vacinados ou com esquema de vacinação incompleta. Do total de 51 casos reportados, 45 têm ligação laboral ao Hospital de Santo António, no Porto.

O responsável insiste que se devem tomar medidas em conjunto com as ordens e os sindicatos, lembrando que sem estarem vacinadas as pessoas podem ter “consequências muito graves".

“Em qualquer profissão, evoluiu-se muito em situações de risco profissional. Mesmo nos hospitais, alguém que seja, por exemplo, picado por uma agulha, faz logo a terapêutica profilática para a infeção VIH Sida”, exemplificou.