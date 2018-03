Um comunicado publicado no site da Direção-geral da Saúde hoje de manhã dá conta de 69 casos confirmados e 36 em investigação, havendo ainda 130 casos que foram considerados negativos.

Dos 69 casos confirmados, 24 pessoas estarão curadas e 45 mantêm-se com a doença, mas não há ninguém internado.

Do total de infetados, a grande maioria é profissional de saúde, num surto em grande parte dos casos teve ligação laboral ao hospital de Santo António, no Porto.

A Direção-geral da Saúde recorda que o vírus do sarampo é transmitido por contacto direto com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra. Os doentes são considerados contagiosos desde quatro dias antes e até quatro dias depois do aparecimento da erupção cutânea.