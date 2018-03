A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, admitiu hoje que poderá haver novos casos de sarampo, depois de terem sido confirmados 21 doentes na quinta-feira, apesar de "não haver indício de que [o vírus] esteja descontrolado".

À margem da apresentação do programa nacional de rastreio de saúde da visão infantil, em Santa Maria da Feira, a responsável remeteu nova atualização do número de infetados para o final do dia e admitiu que, quando existe um surto, o ponto de vista clínico "é complexo".

"É provável que desde ontem [quinta-feira] tenham aparecido casos suspeitos, mas que carecem de reporte, quer para a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), quer para o nível nacional, e carecem de uma investigação laboratorial. Não é uma questão de não controlo, mas uma dinâmica do próprio vírus e da doença", referiu em declarações aos jornalistas.