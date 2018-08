Publicado no New England Journal of Medicine, o estudo envolveu 12.000 adultos obesos ou com excesso de peso e durou cerca de três anos e meio. Ao longo deste período, foram prescritas duas doses de 10 mg de Lorcaserin por dia a uma parte do grupo, enquanto à outra foram dados placebos.

A investigação refere que o medicamento atua ao estimular químicos no cérebro que proporcionam uma sensação de saciedade, reduzindo o apetite.

O estudo chegou à conclusão que, ao fim de um ano, 38,7% dos pacientes sujeitos à medicação tinham perdido pelo menos 5% do seu peso, em comparação a apenas 17,4% no grupo dos placebos. Ao fim de 40 meses, esta progressão saldou-se numa média de 4 quilos perdidos. Entre os pacientes diagnosticados com pré-diabetes, foram registados 8,5% de novos casos de diabetes no grupo que tomou Lorcaserin e 10,3% de novos casos no grupo que tomou apenas o placebo.

Contudo, o mais importante para os investigadores foi perceber que esta substância não causa danos ao coração, algo que tem sido um dos problemas crónicos da medicação para emagrecer.