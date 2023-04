Portugal vai testar um sistema que permite controlar o nível de álcool dos condutores dentro das viaturas e impedir que os carros arranquem e circulem na via pública, de acordo com o Jornal de Notícias.

A 6 de julho de 2022 entrou em vigor uma lei, em toda a Europa, que obriga à pré-instalação de um alcoolímetro bloqueador de ignição nos novos carro e agora Portugal, através da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), vai avaliar um desses sistemas.

"É muito parecido com o vulgar teste do balão. A única diferença é que este instrumento está ligado à eletrónica do veículo e permite ou não colocá-lo em marcha", explica ao JN Rui Ribeiro, presidente da ANSR, salientando que este sistema já tem "muita popularidade na Europa". "Ouvimos a realidade de outros países e estamos a transpor para a realidade nacional: como poderia ser enquadrado no nosso ordenamento jurídico e no Código da Estrada".

Este sistema, chamado de 'alcohol-lock', já é usado em vários países e, de acordo com alguns estudo, será 45% a 90% mais eficaz do que outros sistemas de prevenção.