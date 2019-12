Em dois dias de parcas notícias, parece que o maior problema do mundo é o facto de um grupo de comédia ter feito um especial de Natal que retrata Jesus Cristo como homossexual.

Parece uma mariquice, o tema, e foi mesmo até quando dois milhões de brasileiros assinaram uma petição para que o especial fosse retirado da Netflix. Depois disso, no momento em que esta madrugada, em Portugal, a sede da produtora foi atacada com cocktails molotov, passou, provavelmente, a ser o maior problema do mundo.

Quando se tenta incendiar a liberdade, o humor, quando se equiparam risos e sisos a tiros, o mundo tem saber admitir que ainda hoje tudo aquilo que temos não é um dado adquirido.