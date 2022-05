A residir em Portugal há mais de cinco anos, o central uruguaio, de 31 anos, reúne os requisitos necessários para ter cartão do cidadão português e assim tornar-se um jogador comunitário.

De acordo com a rádio, o pedido do capitão do Sporting já deu entrada nos serviços competentes para obtenção de nacionalidade portuguesa.

Ao que a Renascença apurou, o pedido está em apreciação (processo que poderá levar até um ano a ser deferido).

Coates, eleito melhor jogador do campeonato na época passada, chegou ao Sporting em janeiro de 2016, por empréstimo do Sunderland.