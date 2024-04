Barragem do Arade, uma das barragem do barlavento Algarvio que se encontrava em novembro a 14,9% do seu nível máximo, devido à falta de chuva que se tem feito sentir no Algarve, em Silves, 21 de dezembro de 2023. Os produtores de laranja algarvios, principalmente os da região de Silves, estão desesperados com a falta de água e alertam para o risco de desaparecimento da cultura de citrinos, estando há dois meses a racionar água. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023). LUÍS FORRA/LUSA

