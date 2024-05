Os números fazem parte do Boletim Climatológico de abril de 2024, divulgado hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), segundo os quais no final do mês cerca de 8% do território estava em seca meteorológica fraca.

No final de março nenhuma zona do continente estava em seca, surgindo no final de abril a classe de seca fraca nos concelhos de Mértola e Vila Real de Santo António. Nos últimos 12 meses só em março não houve zonas em seca de nenhum tipo (fraca, moderada, severa ou extrema).

O Boletim Climatológico sobre abril indica que o continente foi muito quente em relação à temperatura do ar e muito seco em relação à precipitação.

Segundo o IPMA, foi o 10.º abril mais quente desde 1931 e o 4.º mais quente desde 2000.

“O valor médio da temperatura média do ar, 15,45 °C, registou uma anomalia de + 1,86 °C em relação à normal 1981-2010”.

Já o valor médio da temperatura máxima do ar foi o 4.º mais alto desde 2000. E o valor médio da temperatura mínima também esteve acima do normal.

“Durante o mês destaca-se o período relativamente longo de valores de temperatura do ar acima dos valores médios mensais”, especialmente entre os dias 10 e 24, quando ocorreu uma onda de calor em quase todo o território.

A nível mundial, o IPMA destaca que abril de 2024 foi o mês mais quente já registado, com uma temperatura média global de 15,03 °C, o que equivale a 0,67 °C acima do valor médio 1991-2020.

Como o observatório europeu Copernicus divulgou na semana passada, também o IPMA salienta que se estima que abril tenha sido cerca de 1,58 °C mais quente do que a média pré-industrial de 1850-1900.

“Este é o décimo primeiro mês consecutivo mais quente já registado para o respetivo mês do ano”, salienta o IPMA, referendo também que na Europa o valor médio da temperatura média do ar foi 1,49 °C acima do valor médio 1991-2020, sendo o 2.º abril mais quente desde o início dos registos.

As maiores anomalias, diz, ocorreram na parte oeste da Rússia, no leste da Ucrânia e na Turquia, com algumas áreas a apresentarem anomalias de temperatura de + 7 °C.

Na Península Ibérica algumas zonas tiveram dias com temperaturas máximas superiores a 30°C.