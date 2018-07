A proposta de lei do Governo para alterar várias matérias do Código do Trabalho foi hoje aprovada na generalidade com os votos favoráveis do Partido Socialista.

O diploma recebeu os votos contra do PCP, dos Verdes e do Bloco de Esquerda e as abstenções do PSD, CDS e PAN.

“O governo congratula-se com a aprovação na generalidade de um amplo conjunto de medidas da maior importância em duas áreas que são muito prioritárias para o equilíbrio do mercado de trabalho de trabalho em Portugal, que são combater a precariedade e relançar a negociação coletiva”, disse em declarações à agência Lusa.

O secretário de Estado do Emprego salientou que as medidas aprovadas são no “sentido inequívoco” do equilíbrio e progresso no mercado de trabalho, indo ao “encontro das expectativas de muitas famílias”.

“Estes avanços, em particular no combate à precariedade, são o mais sólido pacote de medidas que já foi aprovado em Portugal até hoje nesta área”, defendeu.

Miguel Cabrita referiu que a precariedade e a insegurança no trabalho são das principais razões que levam as pessoas a emigrar e a adiar a decisão de terem filhos.