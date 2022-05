“O secretário-geral das Nações Unidas estará em Lisboa, desde logo na sessão de abertura. A conferência será presencial, não há mensagens em vídeo”, disse o embaixador, responsável executivo do trabalho do país anfitrião da conferência que reunirá líderes mundiais, cientistas, organizações não-governamentais, académicos e empresas.

Alexandre Leitão adiantou que “a seis semanas do início da conferência já há 21 chefes de Estado e de governo confirmados ou em vias de confirmação formal e 25 outros países com representação a nível ministerial”.

A segunda conferência dos oceanos da ONU, que a pandemia de covid-19 adiou de 2020 para este ano, vai realizar-se Lisboa entre 27 de junho e 01 de julho, coorganizada por Portugal e pelo Quénia e onde a comunidade internacional vai tentar dar impulso à adoção de “soluções inovadoras baseadas na ciência” para a gestão sustentável dos oceanos, incluindo o combate à acidificação da água, poluição, pesca ilegal e perda de ‘habitats’ e biodiversidade.

A ONU fixou 10 metas a alcançar entre 2020 e 2030 no âmbito do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, sobre proteção da vida marinha, como a prevenção e redução da poluição e da acidificação, a proteção dos ecossistemas, a regulamentação da pesca e o aumento do conhecimento científico e considerou a conferência de Lisboa como uma oportunidade para um apelo à ação para “reverter o declínio na saúde dos oceanos”.