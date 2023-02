Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) refere que o homem, passageiro de um voo com origem na Guiné-Conacri e em trânsito para França, apresentou-se no controlo de fronteira com duas jovens, de cerca de 20 anos, “ambas com documentação fraudulenta e uma história fictícia para ludibriar as autoridades portuguesas de fronteira”.

O SEF salienta também que, no decurso das diligências processuais penais, foi apreendida diversa documentação e equipamento de telecomunicações relacionado com a prática do ilícito.

De acordo com este serviço de segurança, o homem, de 43 anos de idade, foi detido “por fortes indícios” dos crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos.

O SEF refere ainda que o detido foi presente ao juiz de instrução criminal, tendo sido libertado mediante aplicação das medidas de coação de Termo de Identidade e Residência e pagamento de caução pecuniária.