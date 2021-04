Segundo o SEF, o detido, de 33 anos, praticou assaltos à mão armada naquele país da União Europeia, razão pela qual foi difundido o mandado de detenção europeu (MDE) para extradição agora cumprido.

O detido será hoje conduzido pelo SEF ao Tribunal da Relação de Lisboa - tribunal competente em matéria de extradição - para aplicação de medidas de coação que permitam a eventual entrega do suspeito daqueles crimes graves às autoridades suecas.

Entretanto, no aeroporto de Lisboa, o SEF efetuou esta semana a detenção de cinco cidadãos "por posse de documentos de viagem e demais documentação fraudulenta".

Dois destes cidadãos - indica o SEF - foram detetados quando pretendiam viajar com destino a Dublin, na República da Irlanda, e um terceiro com destino ao Canadá.

"Os restantes detetados no âmbito do controlo sanitário que o SEF efetua aos voos provenientes de Espaço Schengen, designadamente de Roma e Copenhaga, identificaram-se igualmente com documentação fraudulenta, tendo sido detidos pelo crime de falsificação de documentos", acrescenta aquela força de segurança ligada ao controlo de fronteira e imigração ilegal.

Todos os cidadãos detidos foram levados até autoridade judicial para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Paralelamente, no âmbito da reposição do controlo de fronteiras com Espanha, o SEF cumpriu na terça-feira um mandado de detenção europeu de um cidadão estrangeiro, para captura e detenção para efeitos de extradição, no ponto de passagem autorizado de Melgaço.

"Em Quintanilha, Vila Verde da Raia, Castro Marim e São Leonardo foram detetadas outras seis medidas cautelares para apreensão de documento, notificação de paradeiro e pessoa procurada no âmbito de processo judicial", conclui o SEF, a propósito da atividade desenvolvida nos últimos dias.