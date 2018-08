O festival de música e arte Waking Life começa hoje no Crato com um alinhamento de dezenas de artistas que vai de Alfa Mist a Zozo passando por Andy Stott e Jan Jelinek.

A segunda edição do Waking Life decorrerá entre hoje e domingo numa floresta e à beira de um lago no distrito de Portalegre e contará este ano com mais de uma centena de atuações de músicos e DJ, com particular incidência na música eletrónica, do tecno minimal ao trance, embora haja ainda propostas que confluem com o jazz e a música africana.

A música é apenas uma das vertentes deste festival, que se propõe ser ainda uma plataforma para outras intervenções artísticas no recinto e promover uma "experiência imersiva" com práticas sustentáveis e próximas da natureza.

Do cartaz constam nomes como o belga AMyn, o alemão Jan Jelinek, o britânico Andy Stott, a dupla alemã Discodromo e alguns artistas nacionais, nomeadamente Dexter, Mike Stellar, Cachupa Psicadélica e Montanha Magnética.

"A ideia que está na base do Waking Life é facilitar a criação de um espaço onde a música, criatividade e a cocriação se aliam e onde humanos e não-humanos de toda a parte são livres de se (des)ligar", lê-se no site oficial.

Não fazer fogo, poupar no consumo de água, não deixar rasto no recinto e desligar do mundo digital são algumas das recomendações deixadas pela organização.

Toda a programação está disponível no site do Waking Life.