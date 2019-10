Segundo uma nota do município de Seia, no distrito da Guarda, "em causa está a falta de médicos no Centro de Saúde" e "a elevada degradação daquelas instalações, para além do contínuo esvaziamento de serviços e valências do Hospital [de Nossa Senhora da Assunção]".

No comunicado enviado à agência Lusa, é referido que o autarca Carlos Filipe Camelo "quer que os novos deputados tratem o assunto em comissão parlamentar com a ministra da Saúde, Marta Temido, para que esta se pronuncie sobre a situação".

O autarca socialista espera que "os recém-eleitos deputados ajudem a resolver o problema", lembrando que "as anteriores reuniões mantidas pelo município com a atual ministra da tutela, a Administração Regional de Saúde (ARS) e a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, não produziram resultados".

De acordo com o autarca, a criação da ULS da Guarda, em 2008, que resultou da agregação de todas as unidades de saúde do distrito, "não beneficiou Seia, pelo contrário".