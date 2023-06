Segundo o The Kiev Independent, os mercenários do Grupo Wagner abateram pelo menos seis helicópteros militares russos e um avião no decurso da sua insurreição de 24 horas no último fim-de-semana, afirmou o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Yuri Ihnat.

Segundo bloggers militares russos tratar-se-iam de dois helicópteros de ataque e quatro de transporte. “Os helicópteros de transporte Mi-8 são hardware poderoso que ajudam imenso o exército russo na sua guerra contra a Ucrânia”, referiu o porta-voz ucraniano.

Os mesmos bloggers russos têm avançado que a rebelião, que terminou no sábado depois de Yevgeny Prigozhin negociar um acordo com Vladimir Putin e partido para parte incerta (especula-se que esteja no exílio na Bielorrússia), afirmaram ainda que pelo menos 13 militares foram mortos durante o incidente.