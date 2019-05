Números que levam o Plano de Atividades a observar que “o facto de 62,7% dos trabalhadores da AT estarem no leque etário igual ou superior aos [50-54] anos de idade evidencia o nível de senioridade da organização”.

Aqueles 62,7% apresentam um aumento de 1,9% face ao valor observado no final de 2017.

O documento salienta ainda a necessidade de o número de trabalhadores ser reforçado em 2019, ainda que admita que, face às limitações de contratação existentes, o mapa de pessoal vai ficar inalterado.

"De modo a assegurar a prossecução do funcionamento dos serviços com níveis de eficácia e qualidade pretendidos, era desejável, no planeamento para o ano de 2019, um aumento do número de trabalhadores no mapa de pessoal da AT, contudo, atendendo às limitações existentes no recrutamento de novos meios humanos o Mapa de Pessoal para 2019 prevê o mesmo número de postos de trabalho que em 2018", lê-se no documento.