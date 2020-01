A polícia explicou que as pessoas envolvidas no tiroteio estão relacionadas entre si. Não se sabe ainda o que levou aos disparos.

Num tweet, as autoridades referem a possível existência de vítimas mortais, sem avançar até ao momento um número.

As vítimas são todas membros da mesma família, segundo o jornal Bild, enquanto a polícia indicou apenas que as pessoas envolvidas no tiroteio se conheciam.

O suposto atirador terá agido sozinho e não há indicação da participação de um cúmplice, segundo a agência de notícias alemã Dpa.

O tiroteio aconteceu por volta das 12h45, horário local, perto da estação de Rot am See, uma localidade de 5.200 habitantes perto da cidade de Heidelberg, no estado regional de Baden-Württemberg.