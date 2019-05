"Temos praticamente todas as noites preenchidas com pelo menos um partido ou coligação. Neste momento, confirmados temos o PSD, o Nós Cidadãos, o PAN (...), o Aliança, a Iniciativa Liberal, o Livre e estávamos a ver se conseguíamos alguém do PS, que ficou de nos dar uma resposta”, avançou à Lusa o presidente da Federação Académica do Porto (FAP), João Pedro Videira.

O presidente da FAP observou que o convite lançado aos partidos políticos no dia 16 de abril "foi positivo" e que já está agendado o partido Aliança na Queima das Fitas do Porto para domingo, com o candidato Bruno Ferreira Costa, bem como o PSD está programado para segunda-feira, com a candidata Lídia Pereira confirmada.

O Livre (ainda sem nome indicado) vai estar na terça-feira no evento dos estudantes universitários do Porto, enquanto a Iniciativa Liberal tem presença agendada para o dia 08 de maio, com Ricardo Arroja, e o Nós Cidadãos para dia 09 de maio, com a presença de Paulo Morais. O PAN está programado para se deslocar à noite da Queima no dia 10 de maio, com a candidata Bebiana Cunha.

Os candidatos vão estar numa “conversa informal” com o presidente da FAP, João Pedro Videia e/ou o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Hugo Carvalho, a partir das 22:30, num espaço criado para receber os candidatos ao lado do palco principal do recinto da Queima das Fitas (Queimódromo).

“Acho que a política sem risco não tem piada e eu acredito convictamente que isto vai resultar. (…) Se nós conseguirmos através desta iniciativa ter mais um jovem, ter mais 20% dos jovens a votar nas próximas eleições europeias, eu acho que já estamos a fazer um bom trabalho, porque pelo menos acusados de não fazer não podemos ser”, assumiu o presidente da FAP, recordando que desde que lançou o convite aos candidatos tem ouvido muitos comentários de que é "arriscado" trazer para a esfera jovem "um assunto mais chato que é a política e a União Europeia".

A 16 de abril, o presidente da FAP anunciava que ia convidar os cabeças de lista às eleições europeias marcadas para o dia 26 para discursar na Queima das Fitas do Porto, evento que arranca no domingo, na sequência de uma ideia que surgiu após uma viagem a Bruxelas, onde os representantes associativos da academia do Porto estiveram em contacto com alguns deputados europeus, que são novamente candidatos no sufrágio de maio.