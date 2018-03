Seis pessoas ficaram hoje feridas, duas das quais com gravidade, numa rixa entre dois grupos rivais num restaurante no Prior Velho, em Loures, disse à agência Lusa fonte da PSP.

A fonte da PSP avançou que um grupo de cerca de 20 motards invadiu um restaurante para atacar um outro grupo que estava lá dentro.

Segundo a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), os dois grupos rivais entraram em confrontos dentro de um restaurante na Rua de Moçambique, tendo utilizado facas, paus e outros objetos, como martelos.

A mesma fonte do Cometlis adiantou que os desacatos ocorreram às 12:43, tendo os envolvidos na rixa fugido.

A PSP está a tentar localizar os cerca de 20 elementos do grupo que invadiu o restaurante e fugiu, disse a fonte, frisando que os desacatos ocorreram dentro do restaurante, continuando depois as agressões na rua.

A PSP ainda está no local para a investigar a situação.

Entretanto, chegou também ao local a Polícia Judiciária, que vai ficar a cargo da investigação.

O Comando Distrital de Operações e Socorro de Lisboa avançou à Lusa que seis pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade, depois de serem alvo de agressões com arma branca.

Os feridos foram transportados para os hospitais de Santa Maria e São José, em Lisboa.

(Notícia atualizada às 16h25)