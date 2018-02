“Os seis portugueses encontram-se fora de perigo, de acordo com as informações que dispomos neste momento. Ter-se-á tratado de ferimentos ligeiros e só por questão de prevenção foram consultados numa unidade hospitalar das imediações onde ocorreu este acidente”, declarou à Lusa José Luís Carneiro.

De acordo com Carneiro, “neste momento, é de aguardar que estes portugueses sejam ouvidos em sede de inquérito”.

“Contudo, para isso, os nossos serviços consulares procurarão acompanhá-los em diálogo com as autoridades francesas”, referiu.

“Eu devo dizer que o nosso gabinete de emergência consular não foi contactado por eles e nem pelos familiares, nem também os serviços de emergência do consulado de Marselha. Contudo, será por via da relação com as autoridades francesas que procuraremos prestar-lhes o apoio necessário”, sublinhou ainda José Luís Carneiro.

De acordo com o jornal francês La Provence, os seis portugueses envolvidos neste acidente são trabalhadores agrícolas.