Em comunicado a autarquia explica que a aquisição de energia elétrica, em regime de mercado livre, destina-se a garantir toda a iluminação pública do concelho, assim como das instalações municipais, pelo preço-base de 15. 040 650,37 euros.

A medida hoje aprovada em reunião de câmara será aplicada entre os anos 2022 e 2025, quer nas redes de média e baixa tensão do município do Seixal, quer ao nível da rede de iluminação pública sendo o preço-base calculado atendendo aos consumos médios de energia registados nos últimos 4 anos.

Segundo o Vice-Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, o objetivo é acautelar o futuro.

“Se queremos estar na linha da frente, devemos desde logo assegurar que o acesso de todos os cidadãos, sem exceções, à eletricidade fica salvaguardado. Só assim podemos ser um município atrativo para trabalhar e para viver, ou seja, que convide as famílias a realizar localmente os respetivos projetos de vida e que convide as empresas a fixarem-se e a investirem”, frisou.

O executivo municipal aprovou também o Mapa de Ruído do Município do Seixal, que poderá ser utilizado para fins de avaliação global da exposição ao ruído ambiente exterior no território municipal, tendo como principais objetivos informar todos os munícipes sobre o estado do ambiente no município relativamente à componente ruído, preservar zonas com níveis sonoros regulamentares, corrigir zonas com níveis sonoros não regulamentares e ainda criar zonas sensíveis ou mistas com níveis sonoros compatíveis.

Na reunião foi também aprovada a atribuição de 100 mil euros à Associação dos Amigos dos Tocá Rufar para apoio às obras de construção da nova sede social e, na área do desporto, foi igualmente aprovado o apoio de 100 mil euros ao Clube de Praticantes de Voleibol Lobatos Volley para apoio à construção do Pavilhão Desportivo Municipal Cidade de Amora.