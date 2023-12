Em comunicado, a autarquia explica que este é um passo decisivo para a concretização de uma reivindicação antiga da população de Aldeia de Paio Pires e do concelho do Seixal, no distrito de Setúbal, devendo o futuro equipamento ser construído num terreno municipal com cerca de 6.000 m2 para servir cerca de 15 mil pessoas.

A construção da Unidade de Saúde de Paio Pires tem um máximo de financiamento por parte do Plano de Recuperação e Resiliência de 2.488.479 euros.

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, defende que é necessário melhorar e reforçar a rede de equipamentos de saúde primária, também ao nível dos profissionais.

Nesse sentido, adianta em comunicado, a CMS está a trabalhar com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a nível do Plano de Recuperação e Resiliência, para a construção não só desta unidade de saúde, mas também de uma nova unidade nos Foros de Amora (cuja candidatura já foi aprovada), em terreno cedido pela autarquia, e para a unidade de saúde que irá substituir a da Rosinha.

A construção destas três unidades de saúde deverá iniciar-se em 2024, refere o presidente da CMS, assim como o desenvolvimento dos projetos para as unidades que precisam de ser ampliadas e requalificadas, como é o caso de Fernão Ferro e de Pinhal de Frades.