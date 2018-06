Em declarações à Lusa, o presidente da Junta de Paranhos, Alberto Machado, que concorre à presidência da distrital do PSD/Porto, a realizar no sábado, considerou “lamentável que alguém utilize um serviço público de internet livre da Casa da Cultura [de Paranhos] para proceder ao envio de e-mails ilegítimos”.

De acordo com o JN, a Câmara do Porto vai constituir-se assistente e “tentar levar o processo a julgamento, com novos ‘dados’”.

O caso Selminho - imobiliária do autarca Rui Moreira e dos seus familiares – começou em 2016, com o envio de emails a vereadores e funcionários municipais a criticar a gestão de Rui Moreira na Câmara do Porto.

O autarca considerou o teor das mensagens “falsas e ofensivas” e apresentou queixa por difamação e denúncia caluniosa. Em causa estava um alegado favorecimento de Moreira à Selminho por causa da capacidade construtiva de terrenos na Arrábida.

O MP abriu um inquérito contra o autarca do Porto, que, segundo o JN, acabou arquivado, “em julho passado”.

Segundo o JN, lê-se no despacho do MP que “na investigação desenvolvida conseguiu-se determinar o possível local onde o acesso à rede de Internet, para envio de correio eletrónico, ocorreu”, mas o mesmo documento acrescenta que, “quer por inexistência de medidas de segurança mínimas de acesso, através de password, como por possibilidade de acesso na via pública ao mesmo endereço de IP” tornou-se” praticamente impossível identificar os autores” das mensagens.

Também ao JN, a Câmara do Porto confirma ter recebido o despacho do MP. “Em face do que nele está produzido, a autarquia vai constituir-se como assistente no processo e mandar abrir instrução, juntando dados que, face à linha de investigação seguida pelo MP e PJ, poderão ser úteis para levar a julgamento alegados suspeitos” no âmbito do inquérito que o MP mandou arquivar.

No comunicado enviado hoje às redações, a “Porto, o Nosso Movimento diz que “apoia a decisão da Câmara do Porto de mandar abrir instrução, tentando que os culpados por esta ignóbil forma de fazer campanha eleitoral, sejam levados a julgamento, juntando factos novos ao processo”.

A Lusa contactou a Procuradoria-Geral da República para obter a confirmação do arquivamento do processo, mas não obteve resposta em tempo útil.