Aliás, numa posição oficial enviada à agência Lusa, o Livre adianta que vai defender “já nas negociações do Orçamento de Estado a atribuição do financiamento necessário aos programas de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo”.

“Quanto à questão sobre os sem-abrigo, o PEV está a ponderar apresentar uma iniciativa legislativa sem prejuízo de apresentar também propostas em sede de OE2020”, adiantou o partido ecologista.

O PAN apresentou um projeto de resolução no qual recomenda ao Governo a atribuição de um cartão de cidadão às pessoas em situação de sem-abrigo.

O BE, por seu lado, conseguiu esta semana ver aprovado, por unanimidade, um requerimento para que o parlamento promova uma sessão pública para uma avaliação intercalar da referida estratégia nacional.

À Lusa, o deputado bloquista José Soeiro defendeu que “sem prejuízo de coisas que seja preciso afinar na lei”, o “grande obstáculo que existe não é do ponto de vista legislativo, mas sim “dos recursos para aplicar as leis que existem e os instrumentos que já foram pensados”.

O grupo parlamentar do PSD também já anunciou vai promover um conjunto de reuniões de trabalho com parceiros sociais e entidades que trabalham na integração das pessoas em situação de sem-abrigo, das quais poderão resultar iniciativas legislativas.

O PS deixou claro que “acompanha o Governo na ambição de erradicar a pobreza”, prometendo que, como grupo parlamentar, tudo fará na frente da Assembleia da República para “contribuir para este objetivo”.

Na perspetiva do PCP, “não passam de piedosas intenções continuar a ouvir falar-se de combate às situação de ‘sem-abrigo’ ao mesmo tempo que se mantêm mecanismos como o de despejo e os custos da habitação, que contribuem para que novas situações se somem às existentes”, defendendo que é preciso “dar resposta concreta” à situação destas pessoas com uma intervenção multidisciplinar.

Por seu lado, o deputado do CDS-PP João Almeida apontou que “mais do que estar a alterar estratégias ou estar a legislar sobre esta matéria” é preciso compreender o que “está na base desta situação”, pedindo “uma avaliação muito profunda do impacto que a saúde mental e as dependências têm na situação de sem-abrigo”.

Para o Chega, estes casos são “um produto de um Estado que não pensa nas pessoas”, prometendo apresentar “em breve” um projeto de resolução propondo ao Governo a criação de um grupo de trabalho independente que avalie o que tem sido feito nesta matéria uma vez que os resultados mostram que “é tempo de mudar de estratégia”.

A Iniciativa Liberal defende que “mais do que remendos ou grandes estratégias há que ouvir as pessoas no terreno”, defendendo que este é um dos casos “onde a atuação é mais eficaz a nível local”.